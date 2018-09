Jet-ski, vélos : la police maritime se modernise

Rapides. Favorisant la proximité. Et, surtout, passe-partout sur l'asphalte, les chemins de traverse comme les pontons de ports. Dans le cadre du plan de réorganisation « Sûreté publique 2020 », la police maritime s'est équipée, depuis début juin, de deux vélos électriques flambant neufs. Aux caractéristiques appréciées de ses pilotes, malgré son poids conséquent (lire ci-contre), car affichant une pointe de vitesse à 45 km/h et 60 kilomètres d'autonomie. Largement suffisant pour sillonner un territoire étriqué de 2km², entre le quartier de Fontvieille et le Larvotto.

