Je ne crois pas que l'année à venir sera simple

Des vœux au Yacht-club et un ministre d'État qui prononce un discours chaleureux aux journalistes des principaux médias locaux et régionaux. Un discours également pertinent, aux côtés de ses membres du gouvernement et de conseillers du palais princier, sur les grands enjeux politiques du monde actuel, de l'Europe, de Monaco et des médias. « Je crois plus que jamais à la nécessité de la presse ; à un moment où, comme vous, je sais que partout la presse est critiquée, sa nécessité contestée, sa fonction remise en cause, son modèle économique bouleversé par l'arrivée des réseaux sociaux...