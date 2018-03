Jazmin et Pauline n'ont pas fait de la figuration

Coupées du monde. Monaco est - presque - sans nouvelles des plus princières des concurrentes engagées dans le 28e Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, dont le départ a été donné sur la Promenade des Anglais le 17 mars par la princesse Stéphanie et le maire de Nice Christian Estrosi. Il faut dire que la règle du jeu de l'épreuve interdit l'usage du smartphone. Difficile, dans ces conditions, d'avoir des nouvelles fraîches et régulières des Gazelles...