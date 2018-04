Jacqueline Verdini aux cimaises de la Maison russe

Quel Mentonnais ne connaît pas Jacqueline Verdini et son franc-parler ? Son amour immodéré pour sa ville natale, son tempérament fort, sa passion pour les arts et la culture ont forcément touché au cœur les familles mentonnaises à un moment ou à un autre... Dans l'enceinte des musées de la ville et du Théâtre du Lavoir qu'elle a créé, ou assise, pensante, sur le muret du quartier qui l'a vue naître - le...