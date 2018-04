Ivre et jaloux, il bouscule et griffe sa copine

Habituellement, c'est un jeune homme charmant, sympathique et rieur. Mais dès qu'il touche à l'alcool, ce Monégasque devient violent, agressif et méchant. Il ne se contrôle plus. Comme le soir de son anniversaire, le 25 mai dernier. Il boit. Jusqu'à quinze verres de whisky. Jaloux de nature et ivre, il ne supporte pas de voir sa jolie copine courtisée. Excédé, le trentenaire malmène et griffe la jeune femme. Humiliée et brutalisée, elle dépose plainte le lendemain.



Récidiviste à cause de ses addictions à la drogue et à la boisson, le prévenu se retrouve une fois de plus devant le tribunal correctionnel. À la barre, calme, il affiche respect et docilité. On a du mal...