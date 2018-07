Ils ont fait le tour du mythique Mont-Blanc

"La force n’est pas dans les jambes, mais dans le courage." Et ce ne sont pas les bénéficiaires de l’AMAPEI (Association Monégasque pour l’Aide et la Protection des Enfants Inadaptés), ni Marc Maury, et encore moins les éducateurs de l’association qui donneront tort à ce vieux proverbe, après 10 jours de marche autour du Mont-Blanc.

En tout, ils ont parcouru 170 km et traversé trois pays – la France, la Suisse et l’Italie – avec 10.000 m de dénivelé. Eric s’en souvient encore et aujourd’hui, c’est avec ironie qu’il en parle, "je voyais le début des montées, mais je n’en voyais pas la fin!"

Au départ,...