Ils ont fait le tour du mythique Mont-Blanc

La force n'est pas dans les jambes, mais dans le courage. » Et ce ne sont pas les bénéficiaires de l'AMAPEI (Association Monégasque pour l'Aide et la Protection des Enfants Inadaptés), ni Marc Maury, et encore moins les éducateurs de l'association qui donneront tort à ce vieux proverbe, après 10 jours de marche autour du Mont-Blanc.



En tout, ils ont parcouru 170 km et traversé trois pays - la France, la Suisse et l'Italie - avec 10 000 m de dénivelé. Eric s'en souvient encore et aujourd'hui, c'est avec ironie qu'il en parle, « je voyais le début des montées, mais je n'en voyais pas la fin ! »



Au départ, la crainte,...