Il perd au casino et se refait en volant des personnes âgées

Soyez attentif si un inconnu vous aborde pour demander de la monnaie sur 2 €. Méfiance ! Il s'agit peut-être d'un voleur. Par un subtil stratagème, proche de la prestidigitation, il tentera certainement de dérober des billets contenus dans votre portefeuille ouvert en dissimulant sa main sous un papier…



L'astucieuse combine a permis à un Roumain de 34 ans d'arnaquer trois personnes âgées, les 10, 11 et 13 août derniers, entre 13 h et 14 h, sur les boulevards des Moulins et de Suisse. Butin amassé : 1 000 € !



Grâce à la perspicacité des enquêteurs monégasques et l'aide des caméras de vidéosurveillance, le larron a été rapidement...