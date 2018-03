Hôtel du Cap-Eden Roc, aéroport de Nice, disparition d'une touriste: voici votre brief info de ce mercredi après-midi

Hôtel du Cap-Eden Roc. Le palace vient d’être distingué lors des Traveller’s World Award à la première place d’un top 100 des meilleurs établissements hôteliers européens. En 2017 déjà, le palace du cap avait obtenu la troisième place parmi les vingt meilleurs hôtels d’Europe selon les lecteurs de la revue House and Garden.

Aéroport de Nice. Avec 13,1 millions de passagers en 2017 et une croissance annuelle de 7,1%, Nice reste le premier aéroport régional. Derrière, on trouve Lyon avec 10,28 millions de personnes (+7,6%) et Toulouse avec 9,26 millions de voyageurs (+14,6%).

Disparition d'une touriste. Sheila Craven (épouse Templer), une vacancière britannique de 69 ans, a disparu à Menton depuis lundi, à 14h30. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle logeait avec son époux à l'hôtel le Moderne sur le cours Georges V.