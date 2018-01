HM dans l'arène

Ils sont finalement 24. À 27 jours de l'élection nationale, Horizon Monaco est désormais en liste complète. Un dévoilement tardif, que l'équipe plaidait comme une montée en puissance progressive, façon « chi va piano, va sano », que d'autres voyaient comme une faiblesse dans la liste de Béatrice Fresko-Rolfo, depuis sa candidature surprise en septembre.



Voilà 10 femmes et 13 hommes maintenant autour de la tête de liste qui a réussi à bâtir, en quatre mois, ce casting. Et l'équipe passait son grand oral, hier soir, à l'espace Léo-Ferré devant un peu plus de 400 personnes.



C'est une leader, « déterminée à permettre à Monaco de...