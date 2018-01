Hassan de Monaco gagne le droit de partir en tournée

L'humour made in Monaco s'exporte bien.

Infirmier anesthésiste au CHPG, Hassan de Monaco jouissait d'un succès grandissant sur les planches ces derniers mois dans la région.

Lundi, c'est à Paris que son one-man-show a fait mouche devant un jury.

Hassan fait son show

L’humoriste enfant du pays a participé à la finale des Best de l’Humour 2018, au théâtre de l'Alhambra, et s’est montré plus que convaincant.

Au terme de cette soirée haute en couleur, Hassan de Monaco a été élu "Lauréat 2018" avec 5 autres candidats.

un pass pour le printemps du rire

Il participera donc à la soirée de Gala du 23e Printemps du Rire à Toulouse le 23 mars prochain, le festival partenaire du concours des Best de l’Humour.

Il sera aussi de la tournée des Jeunes Talents en Haute-Garonne, soutenue par le conseil départemental du 31.