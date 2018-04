Grève SNCF : pagaille évitée mais trafic chargé sur la route

On craignait une pagaille monstre aux heures de pointe. La grande bousculade matinale dans les gares du secteur. Finalement, il semblerait que la grève des cheminots, annoncée en amont et à outrance aux usagers de la SNCF, se soit déroulée dans un calme relatif. Alors oui, hier matin (et soir !), les quais de gare étaient logiquement bondés pour se rendre en Principauté et les touristes étrangers parfois un brin déboussolés car peu informés. A Nice, comme à Menton, très peu de trains programmés en ce premier jour de bronca...