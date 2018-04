Graines de diplomates à Sophia Antipolis

Un Monaco-New York presque direct ! C'est ce que s'offrent durant deux jours, hier et aujourd'hui, les 35 collégiens de Charles-III et 24 de l'International School of Monaco en participant à la huitième édition du Sophia Antipolis Model United Nations avec 150 autres collégiens et lycéens du département.



« Nous participons à ce programme depuis le début. En fin d'année dernière, la professeure qui s'en occupait depuis toujours est...