Feux d'artifice, concerts, spectacles... On vous dit tout sur les festivités du 14-Juillet à Menton, Roquebrune et Beausoleil

à roquebrune-cap-martin

Entre 19h30 et minuit, le bord de mer carnolésien va prendre des airs de zone spatiale surréaliste.

A partir de 20h30, c’est un défilé "d’artefacts" tous plus surprenants les uns que les autres qui va animer la promenade maritime entre la piscine et le rond-point Victoria.

Entre aliens musiciens, jeux de lumière, créatures non répertoriées et OVNIS galactiques: le spectacle promet d’être intersidéral. Et sidérant! Et pour ceux qui connaissent déjà les folles parades roquebrunoises, rien qu’à l’évocation du nom des compagnies - Planète Vapeur, le Théâtre de la Grande Ourse, Haut Perché et Directo - on sait déjà que le spectacle vaudra le détour.

Le programme

Vendredi 13 juillet, à partir de 20h30:

*Défilé le long de la promenade du Bord de mer

*Ambiance musicale sur la promenade:

- Podium sur la promenade du Cap avec Le groupe Acoustic

- Podium espace Joséphine-Baker avec DJ Armando

- Podium de Robert Schuman avec Jean Max et les Little Tchabots

- À 22h30, grand feu d’artifice dans la baie de Carnolès.

à beausoleil

Pour la célébration de la Fête Nationale, la Ville organise ce vendredi 13 juillet un grand bal populaire animé par l’orchestre "Good Times Foundation" à partir de 20h30, place de la Libération, avant que le ciel de Beausoleil ne s’embrase du spectacle pyromélodique à 22h30.

Le lendemain, samedi 14 juillet à 11 h, dépôt de gerbe aux monuments aux Morts, suivi d’un défilé patriotique dans les rues du centre-ville, grâce aux figurants et talent du Comité de Commémoration d’Époque International et de la "Fanfare de la jeunesse Niçoise". Puis se tiendra la cérémonie officielle à 11h45 avec allocution du maire place de la Libération, avec remise de décoration, suivie d’un apéritif d’honneur offert à la population.

Savoir +

Place de la Libération - 13 juillet: bal et feu d’artifice à 20h30 - 14 juillet: défilé et cérémonie patriotique à 11 h.

Renseignements: Service animation au 04.89.22.40.15

à menton

C’est aussi un programme chargé et festif qui attend les Mentonnais ce samedi 14 juillet.

- De 9h30 à 12 h: Animation musicale au marché (les halles) avec un orgue de Barbarie (par l’Association de sauvegarde de la musique mécanique et chants traditionnels).

Les comédiens annonceront pour le soir le bal et le feu d’artifice.

- De 10h15 à 11h15: Défilé de la musique de la Garde avec des figurants habillés en révolutionnaires (place de la Mairie, rue de la République, rue Partouneaux, avenue de Verdun, avenue Félix-Faure et rue Saint-Michel).

- À 11h30: cérémonie avec dépôt de gerbes au monument de la Résistance Place du Général-Kœnig.

Distribution des cocardes tricolores. À l’issue de la cérémonie, départ en défilé jusqu’à la place de la Mairie avec la Musique de La Garde suivie des porte-drapeaux et des autorités.

- À 12 h: Salle du Conseil - réception en mairie, allocution, remises des médailles d’honneur du travail, apéritif.

- De 15 h à 18 h: Défilé des véhicules du Comité de Commémorations d’Époque dans la ville. Le défilé passera dans le centre, dans les vallées, bord de mer, Garavan en annonçant le programme de la soirée.

- De 21 h à 1 h: Bal sur l’esplanade Francis-Palmero organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Menton, suivi à 22h30 du feu d’artifice tiré de la Baie des Sablettes.