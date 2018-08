Fête patronale, grands chantiers et feu d'artifice à Sospel

Après les cocardes et une messe animée par la Lyre sospelloise, la chorale de Cathia Calcagno et l’organiste Benjamin Prischi, la fête patronale s’est poursuivie par un cortège jusqu’au monument aux Morts.

S’en est suivi un discours spontané du maire Marie-Christine Thouret qui, durant une demi-heure, a principalement abordé des chantiers à venir, tout en précisant les contraintes attenantes.

Des sujets parmi lesquels: la partie ouest de l’avenue Jean-Médecin, le parking de la coopérative, la future école maternelle, le réfectoire, la nouvelle gendarmerie, la situation de Béroulf et Sainte-Sabine, la station de service ou encore le PLU.

Marie-Christine Thouret a ensuite expliqué ses difficultés éprouvées et inhérentes à sa fonction, sa volonté de continuer à «privilégier l’intérêt général aux intérêts d’un petit groupe» et son souhait "de bienveillance et de confiance" de la part de la population.

Le conseiller départemental Francis Tujague a enchaîné en «assurant la présence et l’engagement du Conseil départemental aux côtés de la commune».

La fête patronale s’est achevée par un concours de pétanque puis, le soir, par une retraite aux flambeaux, un feu d’artifice particulièrement apprécié et un bal populaire offert par Sospel en fêtes.