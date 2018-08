Festival Crossover, Feux d'artifice, Belem... 10 idées loisirs pour ce week-end dans le Var et sur la Côte d'Azur

Concerts- Nice.



Pour sa dixième édition, le festival niçois Crossover se paye une programmation béton en invitant la crème des nouveaux talents émergents. Vendredi, la soirée sera éclectique, basée sur de l’électro et de la pop.

Du binôme Polo & Pan, se qualifiant eux-mêmes de "duo lyrique et producteur de mutinerie électronique", aux Marseillais électro-folk Kid Francescoli, en passant par le DJ Rone, repéré par Agoria et apprécié de Jean-Michel Jarre, vos oreilles promettent de vibrer.







Le jeune Mehdi, alias Petit Biscuit (notre photo), tout juste dix-huit années au compteur, sera la tête d’affiche du programme de samedi. Avec plus de 82 millions de vues sur YouTube, son titre Sunset Lover a littéralement lancé la carrière de ce musicien précoce (il joue du violoncelle, de la guitare et du piano).

Nommé cette année dans la catégorie Album révélation aux Victoires de la musique, Petit Biscuit nous emmène avec lui pour une évasion poétique sur des sons électroniques épurés, mélodiques et atmosphériques confirmant le don des Français pour ce style musical.

Moins connu mais tout aussi talentueux, le DJ et chanteur LeMarquis (forcément français aussi), s’imprègne de R&B et de pop pour sa musique, influencé par Kaytranada, Flume, Daft Punk et Phœnix.

Son titre Up All Night ne demande qu’à être écouté et réécouté. Et comme les meilleurs DJ sont forcément de chez nous, Darius n’échappe pas à la règle.

Ce Bordelais de 24 ans allie mélodies et sons électro.



Un régal.

Savoir+



Vendredi 24 août. Rone, Kid Francescoli et Polo & Pan.



Samedi 25 août. Petit Biscuit, Darius et Le Marquis.



Théâtre de Verdure.



À partir de 19 h.



Tarif: 25 €.



Rens. festival-crossover.com

