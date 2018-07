Fatigué, le prince Albert de Monaco allège son programme mais sera présent à Herculis

Ce mercredi en fin d'après-midi, le prince Albert II était très attendu au Musée océanographique. Et pour cause. Robert Calcagno, le directeur des lieux, devait lui faire découvrir en primeur le nouvel espace d'exposition intitulé «Monaco et l'océan, de l'exploration à la protection», dédié à son trisaïeul le prince Albert Ier, son père le prince Rainier III - avec en toile de fond le commandant Cousteau qui était alors aux commandes du Musée -, et à lui-même.

Dans la matinée, le Palais a fait savoir qu'il ne serait pas là. Étonnant. Pas le genre de la maison, pourrait-on même dire. L'explication est tombée par voie de communiqué de presse, ce mercredi à 18h55.

Le Palais princier...