Exercice attentat, pompier caillassés à Vence, Venturi: voici votre brief info de ce jeudi après-midi

Exercice attentat. Le Raid, les polices nationale, municipale et judiciaire ainsi que les pompiers ont été mobilisés ce jeudi matin dans les locaux de France 3 à Antibes. But de l'opération? Simuler une attaque terroriste. La circulation a été interdite jusqu'à 18 heures sur le secteur de l'avenue du Pylône et l'avenue Mozart.

Pompier caillassés à Vence. Appelés sur une intervention à Vence, des pompiers ont à nouveau été pris en embuscade. Ils ont victimes de jet de graviers. Aucun blessé n'est à déplorer mais un véhicule a été légèrement endommagé. Une attaque similaire s'est produite dans le quartier de L'Ariane.

Venturi. Le constructeur monégasque lance une académie dédiée au sport automobile électrique. Ce centre de formation accueille huit jeunes recrues âgées de 9 à 29 ans, des pilotes de karting, de monoplace, mais aussi des champions de e-sport. Tous espèrent faire des étincelles bientôt au volant d’une monoplace électrique.