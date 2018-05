Être devant Monaco et Saint-Tropez

Sur son comptoir, il a gardé le presse papier de verre de son père, Marcel, disparu en 2011. Et conservé la jolie habitude d'offrir une sucette aux enfants qui quittent la plage. La plage du Rado. Ses matelas turquoise. Son décor de roche en stuc. Ses employés fidèles. Le sourire du maître d'hôtel y flotte depuis 30 ans ! Son Rado de la méduse. Son écrin. Entre ciel et mer. Son gagne-pain. Depuis toujours. « J'ai grandi ici. Mes parents ont pris la plage en 1958. L'hiver, on fermait, on...