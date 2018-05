Esplanade des Sablettes: dernier lifting avant l'été

Depuis quelques jours, une coulée de bois clair et des arbres fiers et imposants nourrissent l'âme du lieu… La future esplanade des Sablettes prend vie dans un poumon vert et boisé. Naissance d'un havre de paix aux effluves exotiques.



Accoudés sur le rebord du quai Bonaparte - situé juste au-dessus du chantier - les Mentonnais scrutent avec impatience les travaux qui ont débuté en juin 2017. « Aujourd'hui, le plus gros a été fait et près de 70 % du chantier est achevé », résume Guillaume Chauvin, directeur du service des grands travaux d'aménagement de la ville. En attendant l'inauguration de la dalle de surface, prévue en juillet prochain, on refait le...