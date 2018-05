"Elle souffrait de perte d'équilibre, avait du mal à se déplacer": la vétérinaire de Népal raconte les derniers moments de l'éléphante

Elle les appelle "les filles". Florence Ollivet-Courtois est la vétérinaire de Baby et Népal, les deux éléphantes recueillies par la princesse Stéphanie en 2013 au domaine de Fontbonne, sur le plateau du Mont Agel. Cette spécialiste de la faune sauvage et particulièrement des pachydermes s'occupaient des «filles» bien avant que la sœur du souverain ne soit alertée de la décision d'un zoo - le Parc de la Tête d'Or à Lyon - de procéder à l'euthanasie de Baby et Népal, suspectées d'avoir contracté la tuberculose.

Depuis dimanche et le décès de Népal (lire notre édition du 2 mai), Florence Ollivet-Courtois est inconsolable. Elle raconte ici le combat mené en 2013 pour sauver Baby et Népal, la vie que «les filles» mènent depuis sur les hauteurs de Monaco, le devenir de Baby et l'investissement «admirable» de la princesse Stéphanie.

Comment avez-vous vécu la disparition de Népal, dimanche?

Très mal. Le deuil est très dur pour la princesse et toute...