Eh oui, la carte postale est toujours à la mode !

On pourrait croire qu'avec internet et les réseaux sociaux, la carte postale serait passée à la trappe. Eh bien non ! Les touristes mais aussi les locaux apprécient toujours ce type de correspondance. 330 millions de cartes sont envoyées chaque année en France. Les Français en écrivent en moyenne sept par an, ce qui est très peu par rapport aux Britanniques (54) et aux Néerlandais (42).



À Menton, les vacanciers achètent bien sûr les classiques paysages méditerranéens, mais pas seulement. Petit tour d'horizon de ce qui se fait cette saison.



Une tradition



Dominique, qui travaille à la librairie de la presse, place Saint-Roch, explique : « On n'a pas constaté de baisse. Les cartes...