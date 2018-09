Échanges de bons procédés entre élus monégasques et français

C'est une histoire de réseau. Et de relationnel entre parlementaires. Le groupe d'amitié France-Monaco de l'Assemblée nationale s'est réuni en début de semaine en Principauté. Un séjour studieux pour les élus français reçus par leurs homologues monégasques qui ont échangé en réunion sur plusieurs thématiques et intérêts communs. Ils ont également été reçus par le souverain et ont découvert le centre de contrôle de la Sûreté publique et le musée océanographique.

Le groupe d'amitié franco-monégasque entre parlementaires existe depuis...