Doux souvenirs d'une visite en Principauté

Souvenir : avoir de nouveau présent à l'esprit quelque chose qui appartient au passé. Un souvenir peut-être gardé en mémoire, mais il peut également subsister à travers une personne ou un objet. Dans la culture touristique, il a toujours existé.



Depuis que l'homme voyage, pour se remémorer ou pour offrir, il ramène quelque chose pour garder une trace de son passage à tel ou tel endroit.



Et à proximité des lieux touristiques, les boutiques de souvenirs font partie intégrante du paysage. Sur le Rocher, dans la rue du Comte Félix Gastaldi, on n'en dénombre pas moins d'une dizaine et parfois les unes à côté des autres et souvent, elles proposent toutes des milliers de produits. Chacun...