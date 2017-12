Dîner à une table étoilée Nos bons plans pour le réveillon de la St-Sylvestre

Il y a ceux qui veulent se faire plaisir. Ceux qui veulent faire la fête. Et ceux qui veulent juste marquer le coup. Pour toutes ces options, la Principauté a des réponses pour achever 2017 et bien commencer 2018, dimanche, à l'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre. Et ces réponses se calquent aussi à tous les budgets.



Le rendez-vous le plus populaire et festif du pays, de 21 h à 2 h 30 du matin, est gratuit. Au cœur du village de Noël, la mairie a convoqué deux ambianceurs pour basculer en 2018. Manu Silvestri, accompagné d'un saxophoniste, et Patrick Lemont, avec ses danseuses. Le tout pour animer deux scènes. La première à...