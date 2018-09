Didier Deschamps donne son nom au stade de Cap-d'Ail ce mercredi, et vous êtes invités!

Cap-d’Ail, le voilà! Didier Deschamps, le héros, l’homme aux deux étoiles floquées sur la tunique bleue, le Cap-d’Aillois d’adoption, recevra aujourd’hui, en public, la reconnaissance éternelle de la Ville.

À 17 heures, le sélectionneur des champions du monde 2018 et capitaine des pionniers de 1998, dévoilera une plaque à son nom sur le stade Marquet qui deviendra alors, et pour l’éternité, le stade "Didier Deschamps".

"Il a immédiatement accepté, et – ce sont ses mots – avec grand plaisir!", confie le maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck, maître d’une cérémonie – et communion – qui s’annonce festive.

"Le public va voir l’un des trois hommes au monde à être double champion du monde en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur. Les enfants de l’USCA pourront partager un moment très fort, qui restera sans doute à jamais gravé dans leur mémoire. Il y aura une ambiance de fête, amicale et chaleureuse, à l’image des Bleus!"

Cette dernière, redorée par Deschamps et son staff après la honte de Knysna en 2010, et ses joueurs qui avaient refusé de descendre du bus sous les yeux du monde entier, justifie à elle seule cet hommage selon Xavier Beck.

"Il faut se souvenir de l’état dans lequel Didier Deschamps a pris la direction de l’équipe de France il y a quelques années. Redresser l’image de l’équipe de France dès la Coupe du monde 2014 était déjà une gageure. Remporter la Coupe du Monde en Russie après toutes les critiques qui s’étaient abattues sur lui constitue véritablement un formidable exploit. Nous ne pouvions pas ne pas rendre hommage à ce Cap d’Aillois d’exception."

À deux pas du stade Louis-II, là où Deschamps se révéla comme un coach redoutable en emmenant l’AS Monaco en finale de Ligue des Champions (2004), les représentants de la Principauté ne manqueront pas de participer à la fête.

Des dirigeants de l’ASM bien sûr, mais surtout le prince Albert II en personne, amoureux du foot qui, au lendemain de la finale de la Coupe du monde avait salué la victoire "spectaculaire" de la «fabuleuse» équipe de France.

Deschamps, l’homme qui transforme le cuir en or et pousse les gens dans la rue, ivres de joie, verra ainsi un deuxième stade porter son nom en fronton – lui le Basque – en France.

"Celui de Bayonne, sa ville de naissance, et celui de Cap-d’Ail, sa ville de cœur, note Xavier Beck. Un vrai témoignage d’attachement mutuel! Notre ville se veut “active et sportive” (son label depuis 2016). En cela, l’honneur que nous fait Didier Deschamps est aussi une belle récompense et nous encourage, en quelque sorte, à poursuivre nos efforts dans cette voie".

Horaire d'ouverture, stationnement, accès...

Les portes du stade Marquet – bientôt renommé "Didier Deschamps" – ouvriront à 16 heures pétantes, aujourd’hui, pour le public désireux de rencontrer l’architecte du triomphe des Bleus lors du Mondial en Russie.

L’accès se fera par l’entrée principale du stade, avenue du port. Pour les piétons venant de la place de la Liberté à Cap-d’Ail, il suffit d’emprunter les escaliers menant aux abords du rectangle vert.

Pour garer sa voiture, les organisateurs recommandent deux lieux stratégiques: le parking Saint-Antoine et le parking du stade Louis-II, voisin de celui de Cap-d’Ail.

À noter que, pour des raisons évidentes de sécurité, des contrôles à l’entrée auront lieu avec fouilles des sacs.

"Il est donc conseillé de venir, dans la mesure du possible, sans sac à dos et d’éviter les casques de moto etc.", précise la municipalité de Cap-d’Ail.