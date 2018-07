DIAPO. Pourquoi les touristes adorent mitrailler la place du Casino

C’est un défilé permanent. Sur la place du Casino, les touristes se pressent, iPhone, iPad et appareils photo à la main. Multiplient les clichés de voitures de luxe et du célèbre Casino de Monte-Carlo.

"C’est le lieu typique de Monaco! Nous sommes ici pour rêver un peu avec toutes ces belles voitures qu’on n’a pas l’habitude de voir!", s’exclame Lorena, femme au foyer suisse de 54 ans, qui prend son mari en photo à côté d’une Mercedes garée juste devant le Casino.

"Croiser des célébrités"

Non loin d’eux, Liu, jeune Chinois de 27 ans qui étudie la musique à Londres, explique prendre en photo les bâtiments et les voitures: "J’adore les Bentley! Et j’espère croiser des célébrités, des footballeurs surtout!"