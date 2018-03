Deux-roues à Monaco: vous avez jusqu'au 31 août pour changer vos plaques

Le Service des titres de circulation procède à l’harmonisation du format des plaques d’immatriculation des deux-roues. Le format carré des plaques a ainsi été supprimé. Depuis le 1er mars, pour toute nouvelle immatriculation d’un motocycle, tricycle, cyclomoteur ou quadricycle à moteur, une plaque identique de forme rectangulaire est désormais délivrée.

Tous les propriétaires de véhicules concernés par cette modification, immatriculés avant le 1er mars 2018, ont reçu un courrier les invitant à remplacer leur plaque d’immatriculation avant le 31 août 2018.

Les propriétaires doivent se présenter au Centre du contrôle technique des véhicules (CCTV), au 8, avenue Albert II, du lundi au jeudi, entre 9h et 16h30, munis de la plaque d’immatriculation du véhicule et du courrier qui leur a été adressé. Si le propriétaire le souhaite, le CCTV peut procéder au changement de la plaque (uniquement du lundi au jeudi, entre 14h et 16h30).

"La nouvelle plaque et la pose sont gratuites, souligne Aurélie Péri, chef du Service des titres de circulation. Le changement du format des plaques intervient dans un souci d’harmonisation du support et des estampilles."

Plus d’infos au Service des titres de circulation. Tél. +377.98.98.48.58; circulation@gouv.mc