Des travaux de peinture et d'histoire à l'église Saint-Michel

Une cérémonie conviviale a réuni quelque 80 personnalités et Turbiasques en l'église St-Michel à l'occasion de la présentation de la fresque murale restaurée dans la Chapelle de la Miséricorde.



La restauration a été réalisée au printemps 2017, dans le cadre d'une convention de mécénat entre la Ville et Daniel Audemard, président de la Socat. Et si l'inauguration n'a eu lieu qu'un an après, c'est que ces travaux ont...