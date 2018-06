Des milliers d'athlètes attendus sur la Côte d'Azur pour l'Ironman

Comme tous les ans, l'Ironman France Nice a débuté dès ce jeudi par l'ouverture du Village Ironman, où de nombreuses marques sont présentes, village qui offre également aux participants, la possibilité de retirer leur dossard pour la course de dimanche. Au menu du jour, une aventure folle constituée de 3,8 km de natation dans les eaux de la Méditerranée, 180 km de vélo dans l'arrière-pays et 42 km de course à pied (l'équivalent d'un marathon) sur la Promenade des Anglais.

Pour ce 14e grand défi azuréen, 2.750 athlètes sont attendus.

En direct sur Facebook

L'Ironman sera retransmis cette année en direct sur la page Facebook de l'évènement, grâce à la mise en place d'une production TV qui suivra la tête de course. Un spectacle qui devrait être assuré par les nombreuses têtes d'affiches telles que Frederik Van Lierde, quatre fois vainqueur de la compétition, Victor Del Corral, Antony Costes, Romain Guillaume ou encore Eneko Llanos.

Chez les féminines, le plateau est aussi très relevée avec les françaises Manon Genêt et Charlotte Morel ainsi que la présence de Carrie Lester, vainqueur en 2017. Magali Tisseyre ou la récente Championne d'Europe Ironman 70.3, Melissa Hauschildt, sont aussi annoncées comme favorites.

Tout le monde trouvera d'ailleurs un événement à sa mesure ce dimanche avec les compétitions annexes que sont l'IRONKIDS et la Byphasse Iron Girl.

L'IRONKIDS proposera 4 courses (aquathlon) pour les enfants de 8 à 15 ans, avec des distances plus ou moins longues selon l'âge. La Byphasse Iron Girl sera quant à elle exclusivement réservée aux femmes qui réaliseront un parcours à pied long de 5 kilomètres.