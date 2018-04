Des mesures drastiques après l'affaire du placenta

L'organisateur du Congrès de Médecine esthétique et Anti-âge a blacklisté la société qui vendait des extraits de placenta humain et annonce un renforcement de la vigilance et des contrôles

Au-delà des actions qui seront menées par les autorités compétentes et que nous soutenons, nous avons décidé de ne plus accepter le Laboratoire JBP sur la manifestation pour les éditions à venir. Cette expérience a le mérite de constituer une alerte qu'il ne faut pas négliger et qui va nous conduire à prendre un certain nombre de mesures pour éviter que de tels agissements puissent se reproduire ».



Bafouant toute éthique et méprisant les organisateurs du Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge de Monaco, une société japonaise avait, du 5 au 7 avril dernier, écoulé dans les...

