Des juillettistes plus ou moins nombreux ?

A11 h 55, devant le palais princier, la relève de la garde des carabiniers commence devant un parterre de touristes armés d'appareils photos et de téléphones portables, bien décidés à capturer ce moment unique sur le Rocher. « La relève de la garde nous intéresse pour le folklore. On a déjà vu celle de Londres, donc on va pouvoir comparer », explique Séverine, Parisienne de 35 ans, en vacances à Roquebrune-sur-Argens, venue à Monaco avec son ami pour la journée.



Monaco en 24 heures



La majorité des touristes interrogés n'était que de passage à Monaco. Comme Ramzi, en vacances à Nice avec sa famille : « On est arrivés ce matin par le train et on est venus ici directement pour voir la relève de la garde. On veut aussi aller à la cathédrale dans laquelle la princesse Grace s'est...