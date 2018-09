Des cours renforcés à la Condamine

À l'école élémentaire de la Condamine, ce n'est pas aux plus petits mais aux plus grands (CM1-CM2) que les cours d'italien seront dispensés. À l'origine, une section internationale devait y voir le jour. « Tout le monde était d'accord. Ce devait être pour les grands à la rentrée 2018, puis pour toute l'école en 2 019. On avait même fait passer un test aux élèves que ça intéressait »,...