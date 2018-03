De bons résultats pour la Société nautique

Les semaines passent et les bons résultats de la Société nautique s'enchaînent. Samedi dernier à Saint-Cassien, les minimes participaient au Challenge Jeune Rameur, le dimanche étant réservé aux cadets pour le championnat Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Dans la première catégorie citée, cinq skiffers (solo) et un quatre étaient engagés. Sur les six bateaux engagés, celui de Bolognesi, Pellegrini, Rodi, Tedesco et du barreur Batthyany se classait deuxième.



« Ils ont fait une bonne régate, se réjouit Daniel Fauché, l'entraîneur. Physiquement parlant,...