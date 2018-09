Danse avec les stars… du tango

Abrazo, ocho adelante, ocho atras… Pas évident de respecter les enchaînements cadencés et précis des brillants professeurs du jour. Hier, des danseurs de tango - mondialement connus - ont donné des cours à l'occasion du Festival qui se poursuit à Menton jusqu'à demain soir (lire par ailleurs). « L'idée est de faire découvrir une danse d'improvisation à la fois complexe et très poétique. Pour cela, nous proposons des leçons animées par des artistes à la fois reconnus et très pédagogues », résume Bernadette Onnis, programmatrice et créatrice du Festival en partenariat avec la municipalité.

Débutant, intermédiaire ou avancé… quel que soit le niveau,...