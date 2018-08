Dans les entrailles du Stade nautique Rainier-III

Denis Dzuilka a intégré le Stade Rainier-III en mai 1981. Multicasquettes, il a débuté comme veilleur de nuit, puis il est passé maître-nageur avant de devenir mécanicien-filtreur, son poste actuel. Et sûrement le dernier, puisqu'il prendra sa retraite en août 2019, après avoir passé trente-huit ans à bichonner ce lieu incontournable de la Principauté.



« Sa deuxième maison », comme dirait son épouse.



À deux mètres sous la mer



Le bassin du quai Albert-Ier et son fonctionnement n'ont donc plus aucun secret pour lui. Nous descendons quelques escaliers et pénétrons dans un long couloir. « Ici, vous êtes à deux mètres sous le niveau de la mer. Et derrière ce mur, vous avez le bassin....