Dans les cuisines du Fairmont, les meilleurs ouvriers de France se suivent: Didier Aniès succède à Philippe Joannès

Un Meilleur Ouvrier de France peut en cacher un autre. Ils ont été en tandem, ces derniers jours, dans les couloirs du "Fairmont Monte-Carlo". Avant que le premier ne cède la place au second. Le chef exécutif, Philippe Joannès quitte ses fonctions après six années à la tête des cuisines de l'hôtel. Et Didier Aniès prend sa place. Avec complicité, forcement, car ces deux-là ont reçu le titre de Meilleur Ouvrier de France - et le col tricolore qui va avec sur leur veste - la même année en 2000.

Artisan de l'arrivée de Nobu et Nikki Beach dans l'établissement et du développement du service traiteur, le chef Joannès a fait le choix de quitter le Fairmont pour rejoindre la Société des Bains de Mer, où il occupera aussi des fonctions dans l'art de l'organisation des événements culinaires. Content de voir son ami, Didier Aniès, prendre sa succession.

Dix ans au Grand hôtel du Cap-Ferrat

Ce dernier, qui a passé une décennie dans les cuisines du Grand Hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat, entre 2007 et 2017, fait le chemin inverse.

De 2004 à 2007 en effet, il fut chef de cuisine à l'hôtel "Mirabeau" (aujourd'hui disparu), où il avait obtenu une étoile au Guide Michelin, au restaurant "La Coupole".

Après quelques années à organiser des formations culinaires, notamment en Chine et au Japon, il revient aux fourneaux quotidiens d'un gros établissement.

"Un challenge intéressant, motivant, qui change de mon activité passée au Grand Hôtel. Quand on arrive dans un nouveau poste, on observe, on s'imprègne et ensuite je mettrai ma touche personnelle", promet-il.

Le challenge est lancé !