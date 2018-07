Croix-Rouge : un brillant 70e anniversaire Albert II fier des équipes et des actions

Certes on retiendra, un Stand by me façon country entonné par l'orchestre pendant le dîner qui a fait se lever le couple princier pour ouvrir langoureusement le bal.



Mais musicalement, le gala 2018 de la Croix-Rouge monégasque aura été marqué par l'énergie du Britannique Seal, invité à embraser la soirée. Dans ses habits de crooner, le chanteur de sa voix rauque a commencé par égrener quelques standards jazzy (référence à Sinatra, qui a chanté quatre fois pour le bal de la Croix-Rouge). Puis son charme a mûri jusqu'à tendre une main à Adriana Karembeu, assise au premier rang, qu'il invite à quitter la table princière pour monter sur scène esquisser quelques pas de danse avec lui.



À son tour, Seal finalement rejoint la salle. Chantant entre les tables, montant sur les chaises, distribuant des hug à tout-va aux...