Conférence : l'authentique histoire du Riviera Palace

Il y a 120 ans aujourd'hui, les premiers coups de pioche étaient donnés pour la construction de l'hôtel de voyageurs « Riviera-Palace ». Avec la naissance de Beausoleil en 1904, « la plus jeune station de la Côte d'Azur » hérite d'un petit parc hôtelier dont le Riviera Palace est le joyau… Lors d'une conférence inédite et richement documentée, ce vendredi 30 mars à 18 h au théâtre Michel Daner, Jean-Paul Bascoul et Jean-Claude Volpi, respectivement collectionneur passionné et historien, dévoileront les derniers secrets de ce prestigieux palace azuréen.



