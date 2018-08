Comment affronter la canicule ?

Depuis hier, le département des Alpes-Maritimes, comme 18 autres départements du Sud, de la vallée du Rhône et de l'est de la France, sont en vigilance orange canicule. La fin de cet épisode caniculaire est prévue jeudi à 7 h, au plus tôt, selon Météo France. La Direction de l'Action Sanitaire de Monaco prévient que, selon l'âge, le corps ne réagit pas de la même façon. Ainsi, le corps d'une personne âgée transpire peu et a du mal à se maintenir à 37°. Elle risque donc le coup de chaleur. Alors que le corps des enfants et des adultes...