Cette pension azuréenne propose des vacances "all inclusive" à votre chat

Pour quinze euros par jour, "Pension pour chats 06" fournit tout: des croquettes bio sans céréales et sans gluten à la litière végétale écologique en passant par des diffuseurs de phéromones et des colliers d’aromathérapie.

Anne-Laure s’occupe des soins basiques, avance même les frais vétérinaires si besoin et travaille en étroite collaboration avec trois vétérinaires dont le docteur Marsan à Monaco.

Elle envoie aussi régulièrement des nouvelles de ses pensionnaires, accompagnées de photos, à leurs propriétaires.

des joueurs de l'ASM comme clients

Anne-Laure s’est créé une véritable communauté de près de 3.000 personnes sur Facebook. Elle alimente sa page "Pension pour chats 06" plusieurs fois par jour. Et ses clients viennent de partout en France, de Suisse et de Monaco. Parmi eux, des joueurs de l’ASM.

Si la pension accueille des petits félins toute l’année, la demande est encore plus forte à Noël, pendant le grand prix et l’été. Cette année, elle est complète jusqu’en septembre. La jeune femme accueille jusqu’à une vingtaine de chats dans son appartement de 80m2, où elle vit avec son mari et ses deux enfants.

Elle pourrait accueillir plus de pensionnaires mais Anne-Laure préfère limiter leur nombre afin de leur offrir des conditions de vie optimales.

La jeune femme aide aussi certains de ses clients: "Une de mes clientes avait 700 euros de frais vétérinaires à payer, en un jour, je lui ai obtenu la somme via une cagnotte sur Internet. Et tout ça, grâce à ma communauté. Il y a peu j’ai fait une cagnotte de 400 euros pour livrer le refuge de Carros en pâtée et friandises."