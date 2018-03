C'est parti pour la foire de Nice

Histoire de cultiver ses envies. Et c'est le thème de cette édition 2018 de la Foire qui vient d'être inaugurée ce samedi matin, par Christian Estrosi.

Après avoir coupé le rideau triocolore, le maire de Nice et président de la Métropole, entouré de Charles-Ange Ginesy, président du Département, Eric Ciotti, député des A.-M, Marc Ippolito, président de NiceExpo, Alain Defils, directeur de la foire de Nice, Denis Carreaux, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, a fait le tour du propriétaire pour aller à la rencontre des 600 exposants.

L'occasion, pour Christian Estrosi et les nombreux élus, de découvrir les derniers services de proximité lancés par la Métropole, de s'arrêter aussi sur le stand de Nice Matin décoré par Patrick Moya. Un stand haut en couleurs et poétique où s'affiche l'univers de l'artiste sur lequel les lecteurs et abonnés de notre journal pourront retrouver les produits de la boutique "Nice Matin" et participer à la tombola mettant en jeu une Smart au confort XXL ainsi que de nombreuses surprises.

Quant au tirage au sort, il aura lieu dimanche 25 mars.

Comme chaque année, la Foire de Nice se déroule sur trois sites principaux: le palais des Expositions, Acropolis, l'esplanade de Lattre-de-Tassigny. Qui sont à découvrir pour faire le plein d'envies tous les jours de 10 à 19 heures non-stop.