Céline Lubert devient la présidente de l’association des Jardins d’Apolline

Élu le 11 février dernier conseiller national dans l’équipe de Stéphane Valeri, et nommé à la tête de la commission du Logement le 23 février, Franck Lobono pouvait difficilement conserver les deux casquettes.

L’association précise du reste, dans son communiqué, qu’"il est apparu préférable que l’association, en parfait accord avec le président sortant, conserve sa neutralité et son indépendance."

Franck Lobono explique: "Dans mes nouvelles fonctions, mon rôle est d’accompagner tous les Monégasques dans la recherche d’un logement de qualité. Les positions du Conseil national engagent une majorité politique, sur un programme donné. Je veux m’employer pleinement à la mission que m’ont confiée les Monégasques et mes collègues; elle est immense et j’ai besoin de temps pour cela. L’association est entre de bonnes mains. (...) Avec le Conseil national, nous veillerons de près au bon déroulement des travaux et aux conditions de vie des résidents".

Sollicité hier pour connaître sa réaction après l’annonce du Souverain de bâtir deux étages supplémentaires aux Jardins d’Apolline, on comprend donc mieux pourquoi Franck Lobono n’a pas souhaité s’exprimer à ce propos.

Toutefois, hier soir, l’association soulignait qu’elle "salu[ait] l’initiative de construire une cinquantaine de logements supplémentaires. L’association veillera à ce que ce nouveau projet se fasse en préservant l’intérêt des résidents des Jardins d’Apolline, notamment par le maintien du niveau de leurs logements."