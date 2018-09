Ce qu'il faut savoir pour profiter de la fête en l'honneur de Didier Deschamps, ce mercredi à Cap-d'Ail

Les portes du stade Marquet – bientôt renommé "Didier Deschamps" – ouvriront à 16 heures pétantes, aujourd’hui, pour le public désireux de rencontrer l’architecte du triomphe des Bleus lors du Mondial en Russie.

L’accès se fera par l’entrée principale du stade, avenue du port. Pour les piétons venant de la place de la Liberté à Cap-d’Ail, il suffit d’emprunter les escaliers menant aux abords du rectangle vert.

Pour garer sa voiture, les organisateurs recommandent deux lieux stratégiques: le parking Saint-Antoine et le parking du stade Louis-II, voisin de celui de Cap-d’Ail.

À noter que, pour des raisons évidentes de sécurité, des contrôles à l’entrée auront lieu avec fouilles des sacs.

"Il est donc conseillé de venir, dans la mesure du possible, sans sac à dos et d’éviter les casques de moto etc.", précise la municipalité de Cap-d’Ail.

