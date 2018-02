Ce qui est prévu pour le soixantième anniversaire du prince Albert II

En clair? Décliné sous forme de cinq "tableaux" évoquant tour à tour la terre, l’eau, le feu, l’air puis le céleste, le spectacle "Eléments" a été conçu comme un spectacle sensoriel de 30 minutes immergeant le spectateur dans une succession d’environnements reconstitués et projetés sur les reliefs de l’intérieur de la cathédrale.

Autour du grand orgue, fil conducteur de l’illustration musicale, seront représentées toutes les entités musicales de la Principauté: les Petits Chanteurs de la Cathédrale, ses deux organistes titulaires, les chœurs de l’Opéra de Monte-Carlo, la formation Monaco Brass issue de l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo, le chœur d’enfants de l’Académie de Musique Rainier III, l’orchestre des carabiniers du Prince, le quatuor Monoïkos et enfin, un groupe de dix chanteurs solistes présent spécialement pour l’occasion.

Au total, quelque 150 musiciens et chanteurs professionnels de renommée mondiale, attachés à la Principauté et à son service depuis de nombreuses années, assureront la mise en musique des images projetées sur les piliers, voûtes et murs de la cathédrale.

Les places pour les deux représentations de ce spectacle l(le 14 mars à 20h30 et 21h45) sont à retirer à la Mairie de Monaco sur présentation de la carte d’identité monégasque les jeudi 1er et mercredi 7 mars, de 8 heures 30 à 16 heures.