Cauchemar du MBA à l'Annonciade Une édition qui a tenu toutes ses promesses

Soirée à oublier pour le MBA. A l'Annonciade, samedi, l'équipe première a perdu contre Feytiat (55-57 après prolongation), concédant une deuxième défaite de rang. Et pour couronner cette mauvaise passe que traverse le MBA - déjà privé de Coralie Magoni pour encore trois semaines -, Léa Guillot, sa remplaçante à la mène, s'est blessée au genou à quelques minutes du terme. Son équipe menait mais ne tardait pas à rendre les armes… « C'était pas mal en défense, ça jouait agressif et avec du cœur, mais on a été totalement inexistante en attaque, lâchait Olga Tarasenko, dépitée mais pas abattue. On ne...