Cap-d'Ail : douce reprise de la crèche

Tous ceux qui ont eu un enfant (et la chance d'avoir une place en crèche) s'en souviennent : on s'imagine que bébé va faire sa rentrée comme un grand, qu'on le déposera à la crèche un matin de septembre, qu'on le récupérera en fin d'après-midi après le travail et que cela recommencera chaque jour jusqu'aux prochaines vacances.

Tous ceux qui ont eu un enfant (et la chance d'avoir une place en crèche) s'en souviennent : on s'imagine que bébé va faire sa rentrée comme un grand, qu'on le déposera à la crèche un matin de septembre, qu'on le récupérera en fin d'après-midi après le travail et que cela recommencera chaque jour jusqu'aux prochaines vacances. Oui, mais… En...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois