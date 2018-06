Cannabis light, animateur violent, vidéoverbalisation: voici votre brief info de ce jeudi matin

Cannabis light. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a annoncé vouloir faire fermer ces établissements qui vendent des dérivés de cannabis. Plusieurs existent déjà dans les Alpes-Maritimes. Des ouvertures rendues possibles à cause d'une ambiguïté de la loi française. On fait le point.

Animateur violent. Un animateur de 29 ans a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et 1.500€ d'indemnisation à chacune des parties civiles. Il a été reconnu coupable de violences sur des enfants lors d'activité périscolaires à Villeneuve.

Vidéoverbalisation. Depuis le début de l'année, plus de 135.000 infractions ont été relevées via la vidéoverbalisation à Nice, selon la police municipale. La cause? Le stationnement, avec, en tête, la double file... Suivent le stationnement gênant, sur les aires de livraison et enfin sur les trottoirs et passages piétons.

