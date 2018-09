Bonnes raisons d'entrer dans la danse avec le tango

Désir inassouvi ou amour déchu… Danser le tango, c'est comme se laisser envoûter par un poème nostalgique dans une étreinte vulnérable.

« À l'origine du tango, il y a les immigrés européens qui - à leur arrivée en Argentine - ont essayé de combler leurs manques et leurs peines par une danse d'improvisation qui mêle sensualité et complexité », relate Bernadette Onnis, danseuse, chorégraphe et créatrice du Festival « Menton, ma ville est tango » en partenariat avec la municipalité.

Dès demain et jusqu'à dimanche, la cité va vivre au rythme du tango, né à Buenos Aires. « La manifestation a été créée à Menton pour faire redécouvrir une danse qui peut parfois sembler un peu vieillotte. En réalité, elle est accessible et très actuelle. En effet, le tango est un art de contact et d'échange qui...