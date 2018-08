Bonnes raisons d'aller au meeting des Coccinelle

Un défilé de bijoux à quatre roues en bord de mer. Quatre cents combis et «Coccinelle» Volkswagen de toutes les couleurs vont envahir la cité du citron ce week-end.



Comme chaque année, la célèbre voiture allemande réunira ses admirateurs au parc du Pian, à Menton Garavan, pour l'une des plus belles et grandes concentrations de France. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés, qui attire de plus en plus de curieux. Voici trois bonnes raisons de ne pas rater cette manifestation.



1 ça sera un carnaval!



« Spécial Guinguette » c'est le thème choisit cette année par l'association Sun Cox d'Azur, qui organise la manifestation. « La guinguette renvoie à cette image vintage de...